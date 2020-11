Nicolas Cage, Angelina Jolie e le auto: le cose che non sapete su Fuori in 60 secondi

Stasera su canale NOVE a partire dalle 21:25 torna in tv Fuori in 60 secondi, action degli anni 2000 diretto da Dominic Sena e interpretato dalle superstar Nicolas Cage e Angelina Jolie.

Il film è il remake ufficiale di Rollercar - Sessanta secondi e vai! di H.B. Halick, uscito nel 1974: la storia vede protagonista Randall "Memphis" Raines, un ex criminale in grado di aggirare qualsiasi antifurto in sessanta secondi che dopo l'inquietante visita di un vecchio amico è costretto a ritornare al suo vecchio lavoro per salvare la vita di suo fratello Kip. Avrà 72 ore di tempo per rubare cinquanta macchine, tra le quali Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz e molte altre, tra le quali anche la sua amata e irraggiungibile Eleanor, una Ford Shelby Mustang GT500 del 1967. Ad aiutarlo chiamerà anche la sua vecchia amante Sara "Sway" Wayland e il suo mentore Otto Halliwell.

Per la produzione vennero realizzate sette repliche esatte di Eleanor: cinque di queste sono andate distrutte durante le sequenze di stunt, ma le altre due sono finite a casa di Nicolas Cage e del produttore Jerry Bruckheimer. E' noto che Cage porti 'a spasso' la sua sempre regolarmente, mentre Bruckheimer ha dichiarato di avere paura di mettersi alla guida del bolide. L'attore del resto ha avuto modo di prendere la mano col motore V8 da 500 cavalli durante le riprese, dato che ha compiuto la maggior parte degli stunt del suo personaggio. Per poterlo fare ha dovuto frequentare la Bondurant Driving School a Phoenix, in Arizona, la Willow Springs (un'altra scuola di guida per automobilisti) e la Bobby Ore Stunt Driving School: la triplice esperienza lo ha divertito così tanto che è rimasto iscritto ai corsi per guida di auto da corsa anche dopo aver completato le riprese, ed è riuscito a trasformare l'attività in un vero e proprio hobby.

Il remake omaggia anche il film originale: quando Mirror Man (T.J. Cross) sta parlando con l'impiegato nel cortile della polizia, si può vedere un cartello sullo sfondo che dice: 'Se lasci la tua auto aperta, sarà sparita in 60 secondi'. Lo stesso cartello venne utilizzato in Rollercar - Sessanta secondi e vai!.



Per altri approfondimenti: