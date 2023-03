Nicolas Cage e l'amicizia con Keanu Reeves:'Emozioni contrastanti, mi dominò a biliardo!'

Nel corso di una conversazione su Reddit legata al suo ultimo film, Renfield, il premio Oscar Nicolas Cage ha raccontato un aneddoto che lo riguarda insieme alla star di John Wick, Keanu Reeves, e... un biliardo! Cage ha ricordato quella volta che il collega lo 'distrusse' nel corso di una partita a casa sua.

"Beh... Keanu mi ha fatto il cu*o una sera a biliardo. È venuto a casa mia con la sua moto e faceva questi colpi impossibili. Diceva 'Oh, non so se riesco a fare quel colpo o questo colpo' e metteva a segno ogni singola buca. Quindi provo emozioni contrastanti riguardo all'abilità di Keanu perché mi ha completamente dominato a biliardo" confessa Cage.



Nel corso della chiacchierata l'attore ha riservato parole di elogio per Keanu Reeves, soprattutto per i suoi primi lavori:"Mi piacciono alcune delle prime cose come Bill & Ted's Excellent Adventure. Ho pensato fosse fantastico in I ragazzi del fiume. Era semplicemente fantastico in quel film".



Nicolas Cage interpreta Dracula in Renfield, al fianco di Nicholas Hoult nei panni del suo fedele servitore. Dopo secoli di fedeltà, Renfield (Hoult) è deciso a cambiare vita ma il suo vecchio padrone non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare.

Nel cast del film anche Awkwafina nel ruolo di Rebecca Quincy, Ben Schwartz nel ruolo di Teddy Lobo e Adrian Martinez in quello di Chris Marcos.



Non perdetevi il trailer finale di Renfield, con Nicolas Cage e Nicholas Hoult.