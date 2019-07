Nicolas Cage ha degli affari in sospeso nel video di A Score to Settle

Nicolas Cage con degli affari in sospeso nella nuova clip del thriller A Score to Settle, diretto da Shawn Ku. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Cage è diventato noto per la sua partecipazione a pellicole talvolta eccentriche, con il suo stile di recitazione inconfondibile, che gli ha permesso di vincere un Oscar nel '96.

Nicolas Cage tornerà a breve in A Score to Settle, thriller nel quale la star interpreta Frank, un imbroglione incallito rilasciato di prigione dopo diciannove anni dopo che gli è stata diagnosticata una malattia fatale.

E mentre attende di vendicarsi contro i membri della sua gang che lo tradirono, dovrà innanzitutto accumulare l'artiglieria pesante per poterli affrontare, come si può vedere nel video in esclusiva per ScreenRant.



Il film uscirà nelle sale e in digitale dal prossimo 2 agosto. Scritto da John Newman e diretto da Shawn Ku, A Score to Settle presenta un cast di supporto molto nutrito, con Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Mohamed Karim e Karolina Wydra.

Tuttavia il film ruota quasi completamente sulla figura di Nicolas Cage, sulla ricerca della vendetta da parte di Frank e la sua relazione complicata con il figlio.

Insieme ad Hobbs & Shaw, A Score to Settle si prepara ad essere il film che animerà l'estate dei cinema americani.

Nicolas Cage aveva parlato mesi fa della sua tendenza all'autodistruzione nel periodo in cui non riesce a lavorare. Negli ultimi anni in ogni caso pare che la sua carriera abbia ripreso un buon slancio, anche grazie al buon riscontro di film come l'horror Mandy di Panos Cosmatos.