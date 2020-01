Nicolas Cage ha adorato Storia di un Matrimonio: 'Con quattro divorzi, so cosa vuol dire'

Ne sa qualcosa di matrimoni distrutti Nicolas Cage, che forse non a caso ha promosso a pieni voti Storia di un Matrimonio, eleggendolo a suo film preferito del 2019, e non per via delle nomination agli Oscar 2020.

Durante un'intervista per la promozione del suo nuovo film, il bellissimo horror Color Out of Space, Cage ha dichiarato:

"Penso che sia un film molto importante. Penso che chiunque stia anche solo considerando il divorzio, ma anche qualsiasi famiglia, dovrebbe essere tenuto a vederlo. Avendolo affrontato, so che il diritto di famiglia è assolutamente il peggiore."

Fosse stato il protagonista del film di Noah Baumbach, Nicolas Cage avrebbe fatto ribattezzare il progetto Storia di Quattro Matrimoni: la superstar ha infatti ben quattro divorzi alle spalle, il primo con Patricia Arquette, con la quale fu legato dal 1995 al 2000, il secondo con Lisa Marie Presley, iniziato nel 2002 ma interrotto appena un mese e mezzo con divorzio effettivo arrivato nel 2004, il terzo - sempre nel 2004, due mesi dopo il divorzio della Presley - con la cameriera asiatica Alice Kim (la quale oltre a dargli il suo secondo figlio gli diede anche il matrimonio più lungo, addirittura fino al gennaio 2016) e il quarto con la makeup artist Erika Koike, che nel 2019 restò legata all'attore soltanto quattro giorni.

Ammettiamolo: sarebbe stato un film incredibile.

