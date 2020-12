Nicolas Cage, i 5 peggiori film della star di Outcast e Con Air

Il mondo del cinema è stato spesso fin troppo severo con Nicolas Cage: da molti confinato ormai da tempo nel territorio delle star non all'altezza del grande cinema, l'attore di The Family Man ha in realtà inanellato nel corso della sua carriera più di una prestazione notevole, al netto di altre oggettivamente discutibili.

Ma quali sono stati, dunque, i momenti in cui la carriera di Cage ha cominciato a prendere questa brutta piega? Noi abbiamo cercato di individuare cinque diversi film che, in tal senso, potrebbero aver contribuito in maniera decisiva.

La nostra lista si apre con Il Prescelto, su cui grava anche il peso difficilmente sopportabile del confronto con l'originale The Wicker Man con Christopher Lee: paragone, inutile dirlo, che diventa un'ulteriore condanna per un film decisamente malriuscito. Ghost Rider è stata un'altra occasione sprecata: il personaggio ha innegabilmente del potenziale, ma la Marvel pre-MCU era ben lontana dall'essere quella che conosciamo oggi e la performance di Cage non contribuì certo a migliorare il tutto.

L'Ultimo dei Templari merita sicuramente una menzione grazie anche al suo terribile punteggio su Rotten Tomatoes (9% di gradimento), così come quel Left Behind dai toni apocalittici involontariamente trash. L'ultimo slot lo riserviamo invece a L'Apprendista Stregone, altro enorme spreco di potenziale finito per rinfoltire la già piuttosto lunga lista dei fallimenti di Disney per quanto riguarda il cinema live-action.

Siete d'accordo con questa lista o la pensate diversamente sui film che abbiamo elencato? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Cage ha ammesso di essere stufo del meme con il suo volto, da anni un must per il popolo di internet.