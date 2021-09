Nicolas Cage, 5 cose che non sapete sull'attore più pazzo di Hollywood

Recentemente il Premio Oscar Nicolas Cage ha spiegato perché continua a interpretare ruoli assurdi. L'attore non dà spettacolo solo sullo schermo: qualche giorno fa infatti Nicolas Cage è stato cacciato da un ristorante a Las Vegas perché ubriaco.

Oggi vi raccontiamo 5 curiosità che probabilmente non conoscevate su di lui.

E' stato sposato con la figlia di Elvis Presley

La sua vita sentimentale è stata di certo molto movimentata. Sposatosi 4 volte, ha divorziato da 3 delle sue mogli, e la seconda pare fosse proprio la figlia del celebre cantante Elvis Presley: Lisa Marie. Certo l'unione non fu molto fortunata. I due si sono infatti separati dopo appena un mese e mezzo dal matrimonio, avvenuto nel 2002, per poi divorziare ufficialmente nel 2004.

Fa parte della famiglia Coppola

Esattamente. Il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola, ed è nipote del famoso Francis Ford e cugino della celebre Sofia. Nicolas aveva deciso di cambiare il suo cognome molto presto, adottando quello del musicista John Cage di cui era fan. L'attore, infatti, non voleva che si pensasse che avesse ricevuto favoritismi, e desiderava farcela nell'industria con le sue sole forze.

E' uno degli attori più spendaccioni di Hollywood

Spendere ciò che si ha è un diritto sacrosanto, e Nicolas Cage se lo è preso tutto, guadagnando la fama di uno degli attori più spendaccioni di Hollywood. Secondo quanto sappiamo nel tempo Cage ha acquistato circa 22 automobili di lusso, alcuni castelli in Europa e ben 15 case in giro per il mondo. Ad un certo punto ha anche comprato 2 isole nelle Bahamas! Tuttavia si è ritrovato a vendere molte di queste proprietà a causa di problemi economici. Ma non solo piaceri personali: Cage è anche uno dei più generosi quando si parla di beneficenza!

Avrebbe dovuto vestire i panni di Superman!

Si tratta di un progetto degli anni Novanta, che vedeva alla regia Tim Burton e Cage nel ruolo di Superman. La sceneggiatura visse un percorso difficile, e mentre l'attore era pronto a vestire i panni dell'eroe della DC, il progetto è pian piano caduto nel dimenticatoio. Un vero peccato: lo sapevate che esistono anche dei test screening con Nicolas Cage vestito da Superman?

E a proposito di supereroi...

In Kick-Ass l'attore ha ammesso di aver modellato la sua parlata su quella di un altro supereroe. Si tratta del Batman di Adam West, di cui Cage ha provato l'atteggiamento vocale sin dalla prima volta che ha messo il costume, rendendo subito felice il regista della pellicola.