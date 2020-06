Nicolaj Coster-Waldau a caccia di serial killer nel sensazionale trailer di The Silencing

The Silencing è un nuovo thriller con protagonista Nikolaj Coster-Waldau, una delle star favorite dei fan di Game of Thrones, che torna sul grande schermo insieme ad Annabelle Wallis.

Il film avrebbe dovuto debuttare come parte del SXSW lo scorso marzo, ma ovviamente non è accaduto a causa del lockdown imposto dalla pandemia di coronaviru. Diretto da Robin Pront e tratto da una sceneggiatura scritta da Micah Ranum, l'opera si presenta oggi nel primo entusiasmante trailer, che potete visionare nel player in alto, e anche nel poster ufficiale, che invece trovate in calce.

La storia racconta di un cacciatore (Nikolaj Coster-Waldau) e uno sceriffo (Annabelle Wallis) che rimangono invischiati nelle macchinazioni perverse e mortali di un serial killer che si diverte a giocare al gatto e al topo: ciò che l'assassino non sa è che una delle sue vittime potrebbe essere la figlia del protagonista, scomparsa cinque anni prima, e il cacciatore non si fermerà di fronte a nulla pur di scoprire la verità su che fine abbia fatto la ragazza.

Negli Stati Unti il film arriverà contemporaneamente nei cinema, in streaming on demand e in digitale a partire dal prossimo 14 agosto.

