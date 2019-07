Nicki Minaj crede di poter interpretare Catwoman in The Batman di Matt Reeves

Mentre si attendo ancora notizie ufficiali in merito a The Batman, il nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves, la star Nicki Minaj ha scherzato sul fatto di essere perfetta per il chiacchierato ruolo di Catwoman.

Secondo molti rumor, infatti, Selina Kyle sarà uno dei tanti personaggi di Gotham che Reeves ha incluso nella sceneggiatura del suo film, come sappiamo primo capitolo di una nuova trilogia di Batman. E interpellata in una conversazione social via Twitter, la rapper e modella trinidadiana naturalizzata statunitense si è detta pronta per la parte.

Potete vedere il post in calce all'articolo.

Ad oggi, le voci di corridoio più insistenti puntano su Vanessa Kirby come nuova Catwoman, con Geeks WorldWide sicuro del fatto che l'attrice di Mission: Impossible - Fallout sia al momento la prima scelta del regista. La notizia come vi abbiamo spiegato è da prendere con le pinze, anche se in passato il sito si è distinto per una serie di importanti scoop, tra i quali proprio riguardanti le trattative per The Batman (fu il primo sito a citare Nicholas Hoult fra i pretendenti al ruolo di Bruce Wayne).

Ad ogni modo il film è ufficialmente in fase di pre-produzione, con la produzione vera e propria che dovrebbe iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020: aspettatevi dunque delle novità ufficiali nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che altre voci più o meno recenti parlano della presenza di alcuni villain come il Pinguino, l’Enigmista e Due Facce, con la storia che sarà ispirata a Il Lungo Halloween.