Nickelodeon presenta la nuova serie animata It's Pony: ecco il trailer ufficiale

Nickelodeon ha diffuso in rete il trailer ufficiale di It's Pony, nuova divertente serie animata che debutterà il prossimo gennaio. Potete trovare il filmato all'interno della notizia.

Composta da 20 episodi, la serie segue le comiche avventure di Annie e il suo migliore amico, un entusiasta, imprevedibile e spensierato pony. Dopo l'esordio negli Stati Uniti, lo show sarà distribuito nel resto del mondo a partire da aprile 2020.

Il cast vocale vede Jessica DiCicco (Adventure Time) nei panni della protagonista, una determinata e ottimista ragazza di campagna che ora vive in città insieme alla sua famiglia e il suo migliore amico; L'impulsivo e ingenuo Pony sarà doppiato da Josh Zuckerman (Strange Angel); Abe Benrubi (E.R.) sarà il padre di Annie, che non è un grande estimatore di Pony; Indie de Beaufort (All Hail King Julien) ricoprirà infine il ruolo della mamma, che invece adora il rapporto tra Annie e Pony e ha sempre in serbo un nuovo progetto.

"It's Pony mostrerà la vita di tutti i giorni dei due protagonisti, il cui ottimismo ed entusiasmo riuscirà a trasformare in qualcosa di straordinario. Che si tratti di un'epica avventura per spedire una lettere in fondo alla strada, salvare eroicamente il parco giochi con una vendita di dolci, o semplicemente tagliarsi i capelli, Pony ed Annie resteranno sempre uniti perché la vita è migliore se condivisa" si legge nella sinossi pubblicata da Comingsoon.net.

Creata da Ant Blades, la serie è nata da un cortometraggio mostrato al Nickelodeon’s 2015 International Animated Shorts Program.

In attesa di sapere di più sull'uscita di It's Pony in Italia, vi ricordiamo che di recente Netflix e Nickelodeon hanno firmato un accordo per la produzione di film e serie tv originali. Sempre per quanto riguardo il network, in questi mesi ha debuttato con successo Are You Afraif of the Dark?.