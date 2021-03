Nickelodeon Kids' Choice Awards, Robert Downey Jr. ricoperto di slime verde: il motivo

Robert Downey Jr. ha vinto il Favorite Movie Actor Award ai Nickelodeon Kids' Choice Awards grazie al suo ruolo in Dolittle. La star Marvel è apparsa sul palco per ricevere il premio da Tiffany Haddish. Proprio mentre stava ringraziando i gli amici di Armani per avergli fornito l'abito, Downey Jr. è stato investito da una disgustosa melma verde.

"Grazie Nickelodeon, Universal, al mio capo e mia moglie Susan Downey, e a tutti i ragazzi che hanno visto Dolittle e hanno votato" ha dichiarato Robert Downey Jr. al pubblico nel suo discorso sul palco all'atto di ritirare il premio.

"Francamente sono stupito di come voi giovani abbiate gestito gli ultimi mesi con tanto coraggio e flessibilità. Penso che abbiate giorni bellissimi davanti a voi e sono orgoglioso, onestamente orgoglioso di farvi divertire".



Ovviamente per chi è al corrente della modalità dei Nickelodeon Kids' Choice Awards saprà bene che l'ondata di melma verde che investe la persona sul palco è inevitabile.

Insieme a Robert Downey Jr. erano candidati anche Jim Carrey, Will Ferrell, Lin-Manuel Miranda, Chris Pine e Adam Sandler.

Dolittle è diretto da Stephen Gaghan ed è basato sul personaggio di John Dolittle, protagonista della serie di romanzi dello scrittore Hugh Lofting.

Il film è stato accolto in maniera piuttosto negativa dalla critica.



