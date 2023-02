Nick Offerman reciterebbe in un film Marvel / Star Wars ad una condizione: Taika Waititi!

Qualche giorno fa Nick Offerman ha fatto il suo debutto nel terzo episodio di The Last of Us, sorprendendo gli spettatori di tutto il mondo grazie alla sua incredibile performance.

Ovviamente, molti fan dello show HBO creato da Craig Mazin e Neil Druckmann conoscevano già l'attore di Bill, che ha vestito i panni di Ron Swanson in Parks and Recreation dal 2009 al 2015. Per chi non lo sapesse, la serie trasmessa su NBC ha ospitato diverse star che successivamente sono entrate a far parte del Marvel Cinematic Universe, come Chris Pratt, Paul Rudd e Aubrey Plaza. Proprio per questo motivo, nel 2020 all'attore è stato chiesto se fosse interessato a seguire i suoi colleghi in progetti simili:

"Penso che ci siano dei grandi franchise - Marvel o Star Wars o qualsiasi altra cosa - penso che tutti racchiudano esempi di meravigliosa, grande creatività, ma anche esempi di materiale meno buono", aveva rivelato Offerman a Men's Health. “Dipende da cosa mi propongono, da dove mi trovo, e da quello che ho a disposizione. Ma se il nome di Taika Waititi è coinvolto, allora verrò di corsa".

Come tutti ben sapete Taika Waititi dirigerà e scriverà un film di Star Wars, dopo Thor: Love and Thunder dello scorso anno. Chissà se Offerman verrà coinvolto nel progetto...