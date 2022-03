Nick Fury prima di Samuel L Jackson: scoprite il primo film Marvel con David Hasselhoff!

I piani originali della Marvel prima della creazione del Marvel Cinematic Universe menzionavano un film stand-alone dedicato a Nick Fury e mai realizzato, ma non tutti sanno che negli anni '80 venne pubblicato Nick Fury: Agente dello SHIELD.

Si tratta di un film tv uscito nel 1988 per la regia di Rod Hardy e con David Hasselhof nei panni di Nick Fury: il film è a tutti gli effetti l'adattamento del personaggio dei fumetti Marvel Comics Nick Fury (la versione classica, quella caucasica per intenderci) e dell'agenzia di fantaspionaggio SHIELD. La sceneggiatura fu scritta da un grande nome dei cinecomics moderni, ovvero David S. Goyer, futuro autore delle sceneggiature della trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, Blade, Ghost Rider, L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e perfino delle serie tv Krypton e Constantine.

La trama è liberamente ispirata al primo e al terzo volume della serie a fumetti "Nick Fury, Agent of SHIELD" e prende il via quando la Base Trinity dello SHIELD viene attaccata da un manipolo di agenti dell'HYDRA: durante l'attacco i cattivi prelevano il corpo del loro defunto leader, il Barone Wolfgang von Strucker, ma uccidono l'agente incaricato di farvi la guardia, Clay Quartermain. Fury, allontanato dallo SHIELD cinque anni prima degli eventi del film, torna in servizio per vendicarlo.

Nel film compaiono tanti personaggi noti ai fan della Marvel, Timothy Dugan e Andrea Von Strucker, e anche diversi eroi e cattivi rivisti successivamente nel Marvel Cinematic Universe, come Arnim Zola e perfino la Contessa Valentina Allegra "Val" de la Fontaine, oggi interpretata da Julia Dreyfus e all'epoca impersonata da Lisa Rinna (nel film, tra l'altro, Valentina ha avuto una relazione con Fury).

Se non lo avete mai visto, adesso avete trovato una perla da recuperare per scoprire i primi rudimentali tentativi dei cinecomics Marvel. Prima di salutarvi vi ricordiamo che Nick Fury di Samuel L Jackson sarà protagonista di Secret Invasion, nuova serie Disney Plus che dovrebbe debuttare nel 2022.