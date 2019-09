Nick Fury menzionava gli X-Men e Spider-Man nella scena post-credit originale di Iron Man

Questa notte sono stati assegnati i Saturn Awards, dove oltre alle vittorie di Avengers: Endgame e Robert Downey Jr., anche Kevin Feige è stato insignito con un premio speciale.

Il ceo dei Marvel Studios non ha potuto presenziare alla cerimonia, ma è apparso in video per ringraziare. E fin qui niente di strano.

A sorpresa, però, nel pubblicizzare l'arrivo di uno speciale box set home-video dell'intera Infinity Saga, Feige ha dichiarato che nel corso degli anni lui e i suoi collaboratori hanno realizzato tantissime cose che, per un verso o per un altro, non sono mai state mostrate pubblicamente: questi materiali inediti saranno inclusi nel cofanetto di cui sopra, e per dare un assaggio ai fan di quanto siano "preziosi" questi estratti, ne ha subito mostrato uno risalente ad Iron Man di Jon Favreau.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, in una prima versione della scena post-credit del primo film dei Marvel Studios, quando il personaggio di Samuel L. Jackson si presenta a casa Stark nomina chiaramente Spider-Man e gli X-Men: all'epoca il primo era stato impersonato da Tobey Maguire nella trilogia di Sam Raimi, mentre i secondi erano nel bel mezzo dello svolgimento del franchise di Bryan Singer, che sarebbe proseguito fino al 2019.

Insomma, una gran bella sorpresa, che farà sicuramente venire l'acquolina in bocca ai fan del MCU che stanno attendendo il super-cofanetto delle prime Tre Fasi dei Marvel Studios.

