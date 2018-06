Nick Fury conosce "cose" su quanto avverrà in Avengers 4...

La notizia che segue potrebbe contenere spoiler di Avenger: Infinity War, il film numero tre sui Vendicatori della Marvel che ancora è in programmazione al cinema. Se non avete visto il film non proseguite oltre.

Dal momento che Nick Fury, come abbiamo visto alla fine di Avengers: Infinity War, ha chiamato Carol Danvers propio un attimo prima di finire anche lui polverizzato, di certo qualcosa dovrebbe sapere di come si svolgeranno gli eventi in Avengers 4. Ma leggiamo esattamente le parole dell'attore che lo interpreta, Samuel L. Jackson, riportate da Vulture:

"Non ne avevo idea, è venuto fuori dal nulla. Chi è veramente morto, e chi è diventato polvere non lo so, ma so che c'è una soluzione e non hanno nemmeno bisogno di dirmi qual è perché so chi è Captain Marvel e cosa questo possa significare."

Naturalmente sappiamo tutti che Captain Marvel sarà un personaggio che avrà un ruolo fondamentale in Avengers 4, però pare che Jackson conosca anche più di quanto non voglia ammettere. Poi l'attore ha continuato parlando dell'attrice, di Brie Larson, perché lei pare essersi confidata con lui sul ruolo che stiamo per vederle interpretare nel Marvel Cinematic Universe:

"Ha preso questa responsabilità molto seriamente: 'Devo rappresentare non solo me, Brie l'attrice, ma ogni donna sul pianeta come una donna forte. Questo personaggio significa molto per il franchise!" E io le ho detto " Respira, respira: Tu sei quello che sei e ti hanno assunto per una ragione, quindi fai ... te! Lei vuole che sia un film speciale, vuole che rappresenti le donne, vuole che sia un film che ha un cuore e una profondità", ha continuato Jackson. "Brie cerca di catturare informazioni da ogni parte possibile: chi è stata la prima donna pilota? Quali erano le sue lotte personali? Vuole assicurarsi che tutto questo sia incarnato nel personaggio per darle giustizia per far vedere a tutti da dove le derivi questa grande forza, perché (Captain Marvel) è il personaggio più potente dell'universo Marvel."

Captain Marvel arriverà nella sale USA l'8 marzo 2019.