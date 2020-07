Nick Cordero, l'attore di Broadway muore per coronavirus a soli 41 anni

Dopo un ricovero in ospedale di oltre 90 giorni, non ce l'ha fatta Nick Cordero. La star di Broadway nota principalmente per i suoi impegni nel circuito teatrale americano è morta all'età di 41 anni, stroncata da alcune complicazioni legate al coronavirus. A confermarlo è stata la moglie, Amanda Kloots, tramite un post pubblicato su Instagram.

Nel post in questione possiamo infatti leggere: "Dio ha un altro angelo in paradiso ora. Il mio amato marito è morto questa mattina. Nick era una luce che brillava, amico di tutti, bello da ascoltare. Era un attore e musicista incredibile. Ha amato la sua famiglia ed ha amato essere un padre e un marito".

Come dicevamo, Cordero era noto nell'ambiente per i suoi ruoli a teatro, ed era anche stato nominato per un Tony Award, così come era stato protagonista di famosi spettacoli teatrali di Broadway come “Waitress”, “A Bronx Tale” e “Bullets over Broadway”, per quest'ultimo nominato appunto per il Tony Award e il Drama Desk Award.

Durante il periodo di ricovero, Amanda Kloots aggiornava regolarmente i suoi profili sui social con notizie sulle condizioni del marito mentre combatteva il virus. A causa delle complicazioni, Cordero era stato intubato e poi messo in coma farmacologico. Intanto sui social era partita la campagna #WakeUpNick, per supportare Cordero mentre provava a riprendersi. L’attore era molto debole e sua moglie informava che non poteva "ancora muoversi e i suoi muscoli si sono atrofizzati" e che stava "consumando alimenti ad alto contenuto proteico e calorico ma ciò che gli serve è il movimento".

I medici, come riportato dalla CNN, stavano anche valutando l'ipotesi di un doppio trapianto di polmoni, gravemente danneggiati dal coronavirus. A Cordero era stata anche amputata una gamba lo scorso aprile per le complicazione del virus.