Nicholas Hoult ha perso i ruoli per Batman, Top Gun e Mission: Impossible uno dopo l'altro

La vostra giornata è iniziata col piede sbagliato e credete che la fortuna vi abbia voltato le spalle? Da oggi per sollevarvi il morale potrete tornare a leggere questa nuova intervista di Nicholas Hoult, che ha recentemente confessato di aver attraversato un periodo professionale davvero pessimo.

Parlando con The Guardian, infatti, l'attore di Mad Max: Fury Road e Renfield ha confessato di aver perso consecutivamente i ruoli di The Batman, Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7: nel cinecomix DC avrebbe dovuto interpretare la parte del protagonista Bruce Wayne, poi andata a Robert Pattinson, nel sequel di Top Gun avrebbe dovuto interpretare il ruolo del co-protagonista Rooster, il figlio di Goose (per il quale fu successivamente scelto Miles Teller) e infine nel settimo episodio della saga di Mission: Impossible fu ufficialmente scritturato per una parte che ha dovuto abbandonare e andata poi a Esai Morales.

"Ho fatto lo screen-test per The Batman e non ho ottenuto la parte", ha confessato Hoult. “Ho fatto il provino per Top Gun, e sono stato scartato. Poi un giorno ho ricevuto una telefonata da Tom Cruise: 'Ehi, ho un ruolo per te in Mission Impossible! Niente provino' Ok, perfetto, ho ottenuto la parte. E invece per via dello slittamento delle riprese per il covid nel 2020 ho dovuto abbondare il film, perché ero già impegnato con le riprese di The Great".

Insomma, non esattamente un periodo fortunato per Nicholas Hoult, ma la morale della favola è che c'è sempre tempo per rialzare la testa e tornare in pista. Nelle scorse settimane, infatti, nel giro di pochi giorni l'attore è entrato a far parte del cast di Juror 2, l'ultimo film diretto da Clint Eastwood nel quale lavorerà al fianco di Toni Collette, e anche nel cast dell'attesissimo remake di Nosferatu di Robert Eggers, per il quale ha sostituito l'uscente Harry Styles.

La prossima volta che sarete giù di morale, pensate a Nicholas Hoult!