Nicholas Hoult ha amato far parte degli X-Men, non escluderebbe un altro franchise

Nicholas Hoult al momento è impegnato con la serie tv di Hulu The Great, in cui recita al fianco di Elle Fanning. Ma per anni Nick è stato legato a un grande franchise cinematografico, e non gli dispiacerebbe continuare sulla scia di X-Men...

Ai microfoni di Collider, Hoult ha infatti ragionato sull'ipotesi di legarsi contrattualmente a un'altra grande saga, analizzandone i pro e i contro. Ma l'idea di prender parte a un nuovo franchise non sarebbe certo da escludere.



"Non è un discorso semplice. Un qualsiasi accordo pluriennale è interessante perché può dar forma al tuo futuro, ma è anche strano perché, come dicevamo, non puoi sempre avere il controllo totale di ciò che accadrà. L'unica cosa su cui puoi fare affidamento è che se il prodotto è buono e alle persone piace, allora andrà avanti e quindi ovviamente vorrai ancora farne parte" spiega l'serie tv di Hulu The Great">interprete di Hank a.k.a. Beast nella saga prequel di X-Men.



"La mia esperienza con X-Men è stata davvero positiva, ho stretto grandi amicizie e mi sono divertito davvero a girare quei film, provo un grande affetto per tutte le persone coinvolte nel progetto, quindi... Si, se qualcosa del genere dovesse ricapitarmi, un accordo pulireannale o cose così, e le circostanze fossero quelle giuste, non ne sarei certo intimidito".



Chissà dunque cosa riserva il futuro a Nicholas Hoult, e chissà che nei prossimi anni non possa entrare a far parte di alcuni dei franchise o universi cinematografici già esitenti (MCU? DC? Magari Star Wars?).