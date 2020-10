Nicholas Cage, tutti i suoi prossimi impegni al cinema e in tv

Il curriculum di Nicholas Cage comprende più di un centinaio di titoli come attore o doppiatore, e in molti casi si tratta di scelte originali e spiazzanti per una star del suo calibro. Dando un'occhiata alle sue prossime interpretazioni, l'attore premio Oscar nel 1996 per Via da Las Vegas sembra decisamente confermare questa tendenza.

Due film, per cominciare, sono già completati, e attesi per la fine di novembre. Si tratta di Jiu Jitsu, descritto come un film fantasy di arti marziali, in cui Nicholas Cage avrà il compito di salvare il mondo da una minaccia aliena. Pochi giorni dopo, la star di Vendetta - Una storia d'amore tornerà a prestare la voce a Grug, il primitivo capofamiglia de I Croods, film d'animazione targato DeamWorks che torna al cinema sette anni dopo ilo primo capitolo con un sequel intitolato Una nuova era.

Attualmente in post-produzione, uscirà probabilmente all'inizio del 2021 Prisoners of the Ghostland, un horror in cui il nostro sarà un criminale che dovrà spezzare una maledizione per salvare una ragazza rapita. Seguirà negli stessi mesi anche Pig, altro film dalla trama quanto meno singolare: Nicholas Cage è un raccoglitore di funghi alla ricerca del suo maiale scomparso, probabilmente rapito.

Non si può naturalmente non menzionare The Unbearable Weight of Massive Talent, attualmente in fase di produzione, un film meta-narrativo in cui Nicholas Cage interpreta Nicholas Cage, con un cast che comprende tra gli altri anche Pedro Pascal (Narcos, Star Wars: The Mandalorian).

Molto atteso, infine, il biopic televisivo su Joe Exotic, personaggio ambiguo e discusso salito alla ribalta anche grazie alla docuserie Netflix Tiger King.

