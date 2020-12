Nicholas Cage a caccia di fantasmi nelle foto del folle Prisoners of the Ghostland

Tra i futuri impegni artistici di Nicholas Cage figura un progetto che sembrerebbe essere in linea con i suoi film più fuori di testa in assoluto. Si tratta di Prisoners of the Ghostland.

Cage interpreterà un criminale... a caccia di creature sovrannaturali e a giudicare dalle immagini pubblicate non mancheranno sparatorie e atmosfere lugubri. Lo scopo del protagonista sarà quello di spezzare un'oscura maledizione per poter salvare una ragazza scomparsa e tenuta prigioniera in un inquietante realtà.

"Sono entusiasta di farne parte! È diverso da qualsiasi altra cosa avessi letto finora. Potrebbe essere il film più folle che ho mai fatto, e questo la dice lunga. Indosso un giacchetto di pelle attillato, con delle granate attaccate ovunque, e se non riesco a salvare la figlia del governatore da questo confine di stato popolato solo da fantasmi, e non la riporto a casa, mi faranno saltare in aria. È pazzo, davvero fuori di testa", aveva commentato l'attore nel mezzo delle riprese.

Alla regia troviamo il giapponese Sion Sono e nel cast è presente anche Sofia Boutella, per un'uscita prevista nel corso del 2021. Difficile rinunciare ad un po' di sano Nicholas Cage che prende a fucilate mostri vari, no? A breve sarà possibile vedere l'attore anche in un documentario Netflix sulle parolacce.