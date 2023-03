Nicholas Braun sull'incontro con Quentin Tarantino: 'Spero di lavorare con te, un giorno'

Nicholas Braun viene ricordato per Vicini del terzo tipo, Noi siamo infinito e Succession, ma non tutti conoscono le dinamiche del suo primo (e rocambolesco) incontro con Quentin Tarantino nella prima classe di un aereo.

"Sono imbarazzante a dir poco" ha dichiarato Braun. "Mi sento davvero a disagio con le persone famose. Quentin Tarantino è un vero talento. Stavo salendo su un aereo, non in prima classe, ma poi ci sono passato davanti. È passato molto tempo da allora, forse 12 anni. All'epoca ero un ventunenne".

Ha poi continuato: "Insomma, stavo attraversando la prima classe... e lo vedo. 'Santo cielo, Quentin Tarantino!' E la mia reazione iniziale è più o meno questa: 'Oh mio Dio, eccolo!' Avevo appena realizzato questo film originale per Disney Channel, DCOM, si chiamava Minutemen ed era appena uscito, con l'annuncio sul retro di una rivista Tiger Beat. Probabilmente l'hanno già cancellata per aver scattato foto a ragazzini o qualcosa del genere. E così, l'annuncio era sul retro di questa rivista, perciò mi sono seduto al mio posto e ho pensato: 'L'annuncio di Minutemen!' Quindi l'ho strappato dal retro del Tiger Beat e ho spinto tutte le persone che stavano salendo sull'aereo – sì, riconosco di essere stato maleducato. A nessuno piace la persona che cammina nel senso opposto".

Infine, "raggiungo la prima classe e lo guardo, se ne sta seduto al lato del finestrino. Il mio obiettivo era avvicinarmi a una persona e dire: 'Quentin, Quentin, sono in questo DCOM chiamato Minutemen, e, come puoi vedere, l'annuncio è appena uscito. Sono io! Parla di tre ragazzi in tuta da neve che viaggiano nel tempo grazie a una macchina da loro stessi creata. E sperano di trasformarsi da perfetti idioti in eroi'. Quindi il mio obiettivo era più o meno questo: 'Quentin, spero di lavorare con te, un giorno. Penso che tu sia il migliore. Questo è tutto quello che posso offrire'. E lui l'ha guardato, come se fosse nient'altro che un pezzo di carta strappato, e ha risposto: 'Lo spero anch'io'". Eppure, non tutti accettano a prescindere le opinioni del creatore di Pulp Fiction: Samuel L. Jackson ha sbottato a Tarantino per le critiche agli attori MCU: "Cosa saremmo, allora?"

In definitiva, la collaborazione tra l'attore e il regista non sembra essere andata a buon fine, ma i progetti dell'attore non finiscono qui: secondo Nicholas Braun, Succession 4 sarà "una grande stagione per Greg".