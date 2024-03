Nic Pizzolatto, grosse novità per l'esordio alla regia con Al Pacino e Vince Vaughn

Finalmente abbiamo grosse novità sul nuovo film Easy's Waltz, esordio alla regia dello sceneggiatore Nic Pizzolatto, famoso creatore della serie tv True Detective.

Stando a quanto riportato in queste ore, infatti, le riprese di Easy's Waltz inizieranno ad aprile in California: Pizzolatto, che ha anche scritto la sceneggiatura, esordirà alla regia con questo progetto che si preannuncia a dir poco ambizioso già dal cast, che includerà due star delle stagioni originali di True Detective - ovvero Vince Vaughn e Michelle Monaghan - ma anche la superstar Al Pacino e Simon Rex, che viene dall'acclamato Red Rocket dell'acclamato regista del circuito indipendente Sean Baker.

Per Pizzolatto si tratta del primo progetto dopo la riscrittura della sceneggiatura di Blade, l'atteso film dei Marvel Studios con protagonista Mahershala Ali (che da allora è stata riscritta nuovamente). Ci sono pochi dettagli sulla trama di Easy's Waltz, ma il film viene descritto come un mix tra Swingers e A Star Is Born e seguirà un comico squattrinato e i suoi fratelli nella Las Vegas moderna. Ovviamente vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti il progetto, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.

Recentemente Nic Pizzolatto ha fatto parlare di sé soprattutto per le polemiche con True Detective: Night Country: speriamo che il film possa riportarlo al centro della scena per le sue qualità creative.

