Niamh Algar raggiunge Jason Statham nel cast del nuovo action thriller di Guy Ritchie

A due mesi dall'uscita nelle sale , il regista di Sherlock Holmes, Aladdin e King Arthur è già pronto a tornare dietro la macchina da presa nelle prossime settimane per un nuovo action thriller ancora senza nome e che vedrà protagonista Jason Statham.dell'affascinante The Gentlemen di Guy Ritchie

Le riprese del film di Ritchie cominceranno a dicembre e segneranno la quarta collaborazione con il feticcio Statahm dopo Lock & Stock, Snatch e Revolver, e stando a Deadline il cast si è arricchito di recente con l'aggiunta della fantastica Niamh Algar, apprezzata nell'ottimo The Virtues nel circuito del cinema indipendente e con un ruolo prominente nel prossimo Raised by Wolves, show HBO prodotto da Ridley Scott.



Il nuovo progetto dell'autore era prima noto come Cash Truck, titolo che però non deve essere piaciuto troppo alla nuova produzione di casa MGM, che ha deciso di rimuoverlo e lasciarlo per il momento senza titolo ufficiale. La storia, però, la sappiamo: il freddo e misterioso H (Statham) lavora per una società di furgoni di cassa che sposta centinaia di migliaia di dollari in giro per Los Angeles ogni settimana. A quanto pare assisteremo a una rapina o qualcosa del genere e la cosa interessante sarà la narrazione, dato che vivremo la prospettiva a seconda dei vari personaggi. La sceneggiatura è ispirata al film francese Le Convoyeur con protagonista Jean Dujardain.



Nel cast troveremo anche Josh Hartnett, Holt McCallany e Scott Eastwood.