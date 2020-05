Nia Vardalos sull'addio virtuale al padre scomparso: 'Ha vissuto una vita incredibile'

Non avendo potuto partecipare al funerale del padre, scomparso all'età di 87 anni a causa del Coronavirus, la star de Il mio grosso grasso matrimonio greco Nia Vardalos ha deciso di organizzare una campagna di raccolta fondi volta ad aiutare le comunità in difficoltà per via della pandemia.

"Quando la nostra famiglia è sta contagiata a marzo, abbiamo perso nostro padre e non abbiamo potuto partecipare al funerale, non potevamo viaggiare" ha raccontato l'attrice, che ha dovuto salutare il padre virtualmente attraverso FaceTime con l'aiuto di un'infermiera." "Per noi è diventata improvvisamente un'esperienza terribile, perché non potevamo dire addio a mio padre, qualcosa che una persona che ha vissuto una vita così incredibile merita."

Hanno contribuito all'iniziativa benefica anche Tom Hanks e Rita Wilson, le prime celebrità americane a cui è stato diagnosticato il virus nei mesi scorsi, i quali hanno sostenuto un programma di aiuto per gli anziani della chiesa che frequentava il padre di Nia.

Il peggio per fortuna sembra passato, e ora l'attrice sta dedicando anima e corpo ad aiutare i più bisognosi durante questo periodo di emergenza sanitaria: "Continuo a collaborare con nuovi gruppi, a breve prenderò il cibo nei ristoranti locali e lo consegnerò agli ospedali, sarà molto divertente! Disinfetterò l'interno della mia auto, creerò maschere e guanti fatti in casa. E ovviamente, questo vi farà ridere, ho collaborato con un'azienda di yogurt greco! Hanno donato 3.00 vasetti di yogurt a New York."

Vi ricordiamo che il seguito de Il mio grosso grosso matrimonio greco andrà in onda questa sera alle 21.10 su La 5. Per altri approfondimenti, qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione de Il mio grosso grasso matrimonio greco 2.