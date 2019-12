Next Goals Wins: primo sguardo a Michael Fassbender nel nuovo film di Taika Waititi

Dopo Jojo Rabbit e prima di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi è tornato a collaborare con Fox Searchlight per raccontare la storia vera squadra di calcio delle Samoa Americane al Mondiale del 2014 in Next Goal Wins.

Con le riprese del film iniziate già da diverse settimane, la Disney ha approfittato della festa di Natale di Fox Searchlight per mostrare (via Kyle Buchanan del New York Times) un'anteprima del film. In calce alla notizia, infatti, potete osservare un grintoso Michael Fassbender - interprete del coach del team - mentre cerca di caricare i suoi giocatori. Nel cast anche Rhys Darby, Angus Sampson, Chris Alosio e Sisa Grey.

Il film racconta la missione della squadra di calcio delle Samoe Americane per qualificarsi alla Coppa del Mondo del 2014, un risultato che avrebbe dato una svolta decisiva alla squadra. Basato sull'omonimo documentario calcistico realizzato nel 2014 da Mike Brett e Steve Jamison, il film seguirà l'impresa quasi impossibile di superare il girone di qualificazione per il mondiale, dove tra le altre ha incontrato anche la nazionale delle Samoa. Fatto interessante: le Samoe Americane nel 2001 hanno perso contro l'Australia per ben 31-0, firmando la più larga sconfitta della storia tra due nazionali maggiori.

In attesa di sapere la data di uscita di Next Goal Wins, vi ricordiamo che Jojo Rabbit arriverà nelle sale italiane il 16 gennaio. Qui potete trovare il divertente trailer di Jojo Rabbit.