Next Goal Wins, Will Arnett sostituisce Armie Hammer nel film di Taika Waititi

Dopo lo scandalo sessuale in cui è rimasto coinvolto, la carriera di Armie Hammer ha subito una brutta frenata e l’attore ha dovuto rinunciare a molti progetti. Tra questi c’è anche il film di Taika Waititi, Next Goal Wins, in cui Will Arnett ha preso il suo posto.

Le accuse contro Hammer risalgono al 2017, l'attore ha lasciato la riabilitazione circa un mese fa e fonte a lui vicine riferiscono che stia bene e sia in ripresa. Come riportato da Deadline, la produzione di Next Goal Wins non solo ha rifuso Hammer con l'attore Will Arnett, ma le scene sarebbero state già girate e secondo le informazioni riportate, la parte di Arnett come "dirigente presso la Federcalcio Samoa americane" è stata ampliata dal suo contesto originale, mentre quella di Hammer non era niente più che una breve apparizione.

Basato sul documentario britannico del 2014 di Mike Brett e Steve Jamison, Next Goal Wins è una storia sportiva che segue la famigerata squadra di calcio delle Samoa americane, nota per aver perso una partita di qualificazione ai Mondiali nel 2001 contro l’Australia 31 a 0. Nella speranza di salvare la squadra nel 2014, l'allenatore Thomas Rongen (Michael Fassbender) accetta la sfida di trasformare la peggiore squadra di calcio del mondo in una squadra qualificata per la Coppa del Mondo FIFA. Fanno parte del cast anche Elisabeth Moss, Frankie Adams, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, Chris Alosio, Rhys Darby e Angus Sampson.

Al momento, Next Goal Wins non ha una data di uscita anche se si presume che il film debutterà nel 2022. Nel frattempo, Hammer apparirà in Assassinio sul Nilo, nei cinema dall'11 febbraio.