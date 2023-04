Next Goal Wins, il trailer del nuovo film di Taika Waititi con Michael Fassbender

Searchlight Pictures ha pubblicato il primo trailer di Next Goal Wins, il nuovo film diretto da Taika Waititi con protagonista Michael Fassbender. Dopo aver lavorato a Thor: Love and Thunder lo scorso anno, Waititi si stacca dal Marvel Cinematic Universe per un nuovo progetto che riguarda il mondo del calcio.

In Next Goal Wins, Michael Fassbender interpreta Thomas Rongen, un allenatore di calcio olandese che cerca di portare una squadra samoana sul tetto del mondo. Dopo aver pubblicato una serie di foto che riguardano alcune sequenze del film, Waititi ha dato il via libera al primo trailer online.



"La storia si svolge in Polinesia ed è molto importante per me perché è la mia gente" ha dichiarato il regista, nato a Wellington, in Nuova Zelanda "Restiamo uniti. È stato come vedermi lì, vedere lì la mia famiglia, quando ho visto quel documentario, che è così perfetto in così tanti modi. E avere un pubblico più ampio che potesse aver accesso a questa storia era uno dei miei obiettivi principali".



Nel cast del film, oltre a Fassbender, anche diversi attori molto conosciuti. Will Arnett sostituisce Armie Hammer al fianco di Elisabeth Moss e David Fane. Il film sarà prodotto da Andy Serkis, insieme a Taika Waititi.

Il regista si riferisce al documentario omonimo uscito nel 2014, diretto da Mike Brett e Steve Jamison.



Lo scorso mese di dicembre è stata posticipata la data d'uscita di Next Goal Wins, inizialmente prevista diverso tempo prima dalla data poi resa ufficiale.