Next Goal Wins, Taika Waititi torna sul set dopo il lockdown

A cinque mesi di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, Taika Waititi è tornato ufficialmente sul set del suo prossimo film, Next Goal Wins, con protagonista Michael Fassbender. I fan sono curiosi di scoprire l'evoluzione della carriera del regista, dopo il successo di Jojo Rabbit e l'Oscar vinto per il miglior script.

Waititi si occuperà in seguito della regia di Thor: Love and Thunder, ma prima verrà data precedenza a Next Goal Wins.

Su Instagram il regista ha pubblicato un'immagine che lo vede rilassato e con la doppia mascherina sul volto in un'immagine ironica e la scritta:"Di nuovo sul set! Sono arrivato a capire quanto mi manca girare. Apprezzate le cose che una volta davate per scontate, ragazzi!" scrive il regista sul post.



Taika Waititi si era espresso in questo modo sul film:"Penso che sarà davvero buono. Abbiamo finito, abbiamo scritto la sceneggiatura e sto solo finendo un breve passaggio questa settimana; é così folle e anche molto romantico. Mi piacciono i romanzi, vorrei fare una storia d'amore. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto prima".

