Next Goal Wins, Taika Waititi sul nuovo film: 'Un antidoto a Thor e Jojo Rabbit'

Difficilmente vedremo Taika Waititi limitarsi al solo Marvel Cinematic Universe: il regista neozelandese è costantemente al lavoro su nuovi progetti, tra cui questo Next Goal Wins che gli permetterà di 'disintossicarsi' dall'ambiente supereroistico dopo l'ultimo Thor: Love and Thunder.

Tornato sul set dopo il lockdown con Will Arnett al posto di Armie Hammer, Waititi ha infatti ricominciato a lavorare sul film che vedrà come protagonista Michael Fassbender e definito dal regista stessa come un passaggio necessario dopo Thor: Love and Thunder e Jojo Rabbit.

"È stato un grande antidoto a Thor e Jojo Rabbit. Non che ci sia qualcosa di negativo da dire su quei film, ma avevo sentito un sacco la mancanza di casa" sono state le parole di Waititi, in riferimento ovviamente al fatto che le riprese di questo Next Goal Wins si stiano svolgendo in Polinesia: 'È una cosa molto importante per me, perché è la mia gente. Quando ho visto il documentario [di cui Next Goal Wins sarà un adattamento, ndr] è stato come vedere me, vedere la mia famiglia, il che è perfetto sotto tanti punti di vista" ha proseguito Waititi.

Vedremo se il buon Taika Waititi riuscirà ancora una volta a tirar fuori il proverbiale coniglio dal cilindro: qui, nell'attesa, trovate le prime foto ufficiali di Next Goal Wins.