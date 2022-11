Next Goal Wins: primo sguardo al nuovo film di Taika Waititi con Michael Fassbender!

Nonostante la storia produttiva particolarmente complessa alle spalle, Next Goal Wins la nuova commedia sportiva di Taika Waititi con protagonista Michael Fassbender arriverà nelle sale il prossimo aprile. Una storia incredibile che unisce sport a del sano umorismo.

Dopo quasi 4 anni di lavorazione, cambi di casting e una pandemia nel mezzo Next Goal Wins sembra che vedrà finalmente la luce. La commedia dell'attore e regista neozelandese, proprio come da sua abitudine, racconterà una storia improbabile fatta di calcio, sconfitte eclatanti e le difficoltà di un allenatore di riportare alto il nome di una squadra. La pellicola, ispirata ad un documentario del 2014, racconta l'incredibile storia della nazionale delle Samoa americane ultima nel ranking mondiale della FIFA e l'intervento per risollevare la situazione dell'allenatore olandese Thomas Rogen.

Dopo la sostituzione di Armie Hammer con Will Arnett dopo il caso che ha coinvolto l'attore, il film ha dovuto subire delle riprese aggiuntive in modo da sostituire a pieno l'interprete. Nonostante ciò, la pellicola arriverà al cinema nel 2023. A parlarne è stato lo stesso Taika Waititi che ha raccontato come "La maggior parte dei miei film parlano di persone che vivono ai margini, o sono un po' escluse, e questa storia si adattava perfettamente. giustissima per me. È una storia vera, ma ha tutti gli elementi che hanno tutti i grandi film sportivi". Riguardo la scelta di Michael Fassbender per il ruolo del protagonista ha risposto ironicamente dichiarando come sia stato "l'unico a rispondere alla chiamata e a dire: 'Sì, vado laggiù e ci provo'".

Il regista era tornato sul set di Next Goal Wins dopo il lockdown per chiudere definitivamente il film ed effettuare le riprese sostitutive dopo lo scoppio del caso Hammer. Dopo il successo di Jojo Rabbit e i buoni risultati raggiunti con Thor Love and Thunder sarà molto interessante capire il che direzione proseguirà la carriera di Waititi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!