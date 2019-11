Next Goal Wins: Rhys Darby e altri nomi si aggiungono al cast del film di Taika Waititi

Secondo quanto riportato da Deadline, la produzione di Next Goal Wins, il nuovo film di Taika Waititi, avrebbe dato il benvenuto nel suo cast a delle nuove aggiunte mentre le riprese della pellicola sono già iniziate.

Al gruppo si sarebbero quindi uniti Rhys Darby (Jumanji: Benvenuti nella giungla, Yes Man), Angus Sampson (Mad Max: Fury Road), Chris Alosio (Fighting Season) e Sisa Grey (Smilf). Questo nuovo gruppo di quattro attori va così ad aggiungersi ai già precedentemente annunciati Michael Fassbender, Elizabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana, attore fa’afafine (termine utilizzato nella cultura samoana per indicare un terzo genere), ovvero che non si riconosce né come appartenente al genere maschile, né a quello femminile, che interpreterà il primo giocatore non-binario nella storia delle qualificazioni della FIFA World Cup, Jaiyah Saelua.

Darby e Waititi tornano così a lavorare insieme dopo aver collaborato in Selvaggi in fuga e Vita da vampiro - What We Do in the Shadows.

La storia alla basa del film è quella del team di calcio delle Samoa, eterno perdente, e della sua missione per qualificarsi alla Coppa del Mondo del 2014 per poter finalmente dare una svolta (positiva) alla squadra. Basato sull'omonimo documentario calcistico realizzato nel 2014 da Mike Brett e Steve Jamison, il film racconterà il tentativo quasi impossibile di trasformare la squadra di calcio delle Samoa Americane da perenni perdenti a potenziali trionfatori.

A Fassbender è stato affidato il ruolo dell'allenatore olandese a cui è stato affidato il compito di aiutare il team nelle qualificazioni. Le riprese sono già iniziate (la scorsa settimana a Honolulu, nelle Hawaii), come fa sapere Waititi, e Fox Searchlight è la compagnia che si occuperà della produzione.

Waititi è attualmente reduce dal successo di critica del suo ultimo film, Jojo Rabbit, il quale in questi giorni è stato presentato anche in Italia, come film d'apertura del Torino Film Festival. La pellicola a ricevuto un ampio consenso, ma ha anche diviso parecchio, tra chi lo ha amato come Rian Johnson e chi proprio non ha apprezzato lo humor del regista.