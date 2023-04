Next Goal Wins, qual è l'incredibile storia vera che ha ispirato il film di Taika Waititi?

Dopo Thor Love and Thunder, Taika Waititi ritorna a ciò che gli riesce meglio: raccontare storie di perdenti. E questo quello che cercherà di fare in Next Goal Wins suo nuovo film in uscita il prossimo 17 novembre che racconterà la storia vera della nazionale di calcio delle Samoa Americane.

La pellicola sarà un adattamento di un documentario del 2014 intitolato proprio Next Goal Wins che racconta l'esperienza dell'allenatore olandese-americano Thomas Rongen che cercò di ridare ordine alla squadra dopo una eclatante sconfitta di 31-0 contro la nazionale Australiana. Dopo Jojo Rabbit, Waititi torna alle commedie drammatiche con una vicenda che sembra superare ogni limite della fantasia ma che, invece, è realmente accaduta. Il trailer di Next Goal Wins chiarisce perfettamente quella che sarà l'atmosfera del film.

E' il 2001 quando la nazionale delle Samoa Americane viene battuta dall'Australia 31-0 segnando la più grande sconfitta della storia del calcio internazionale. L'obiettivo diventa quello di qualificarsi per i Mondiali del 2014 e per migliorare il proprio piazzamento nel ranking FIFA. Per questo motivo decidono di rivolgersi a Rongen che allenerà la squadra e riuscirà a farla partecipare alle qualificazioni per l'OFC, un torneo che porta poi alla possibilità di competere per entrare tra le squadre per il Mondiale. Parallelamente, le Samoa Americane hanno anche un importante primato: sono infatti la prima squadra ad avere tra le sue fila un giocatore transgender e non binario, Jaiyah Saelua.

La pellicola è stata, probabilmente, tra le più rinviate degli ultimi anni. La data d'uscita di Next Goal Wins è stata posticipata poco tempo fa facendo slittare l'uscita al 17 novembre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!