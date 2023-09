Next Goal Wins, le prime recensioni per il nuovo film di Taika Waititi dedicato al calcio

Next goal wins sarà presentato al festival del cinema di Toronto. La nuova pellicola di Taika Waititi ha appena esordito anche sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

La pellicola ha raggiunto sul sito un indice di gradimento da parte della critica del 59%, mentre non è ancora disponibile ovviamente la percentuale per il pubblico generale. La critica specializzata si è quindi divisa: un commento positivo arriva dalla BBC con Kaleem Aftab: “Il film di Waititi, vincente e accattivante, è il suo lavoro più accessibile e mainstream fino ad oggi, Marvel a parte, un film che mescola con successo battute divertenti e commenti sociali di tendenza.” Indiewire si esprime invece in maniera decisamente negativa “È ancora un piacere vedere attori come Kightley e House bisticciare e vedere emergere una star come Kaimana. Ma Next Goal Wins è in gran parte un fallimento, troppo poco disposto a smettere di scherzare anche nei momenti più importanti” scrive Ester Zuckerman. Anche l’Hollywood Reporter con Lovia Gyarkye boccia la pellicola: “Puntando quasi esclusivamente sulla commedia, Waititi riduce i suoi personaggi. Presenta il loro sviluppo in modo discontinuo, il che si traduce in un ritmo narrativo incerto.”

Il film racconta la storia del coach americano Thomas Rongen che prende le redini della nazionale di calcio dell’isola Samoa Americana, considerata una delle peggiori al mondo, in particolare dopo il 31-0 subito dall’Australia alle qualificazioni per la Coppa del mondo 2002. L’obbiettivo del coach sarà quello di trasformare la pessima squadra samoana in un team di alto livello. Qui potrete trovare il trailer di Next goal wins con Michael Fassbender.