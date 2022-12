Next Goal Wins, posticipata la data d'uscita di Taika Waititi con Michael Fassbender

Lo scorso Novembre i fan erano stati deliziati da un primo sguardo a Next Goal Wins di Taika Waititi, che vede Michael Fassbender come protagonista. L'uscita del film, originariamente prevista per 21 Aprile 2023, è ora stata posticipata.

Parliamo del 22 Settembre 2023.

Next Goal Wins è incentrato sulla storia della nazionale delle Samoa americane guidate da Thomas Rogen, allenatore olandese, che aiuterà la squadra in questione a qualificarsi per la FIFA World Cup di quegli anni. Il regista è Taika Waititi, affiancato da Ian Morris, che vede questo progetto come un antidoto a Thor e a Jojo Rabbit. Una sorta di disintossicamento da due progetti così impegnativi e...lontani.

Per Taika infatti Next Goal Wins rappresenta un "ritorno a casa" rispetto ai due progetti nominati precedentemente. Il film è inoltre ispirato a un documentario omonimo del 2014. Dedicarsi a tale storia incredibile ha permesso al regista di riavvicinarsi alla sua gente e al suo territorio (la Polinesia).

Le ragioni dietro il cambiamento d'uscita del film sono al momento dubbie, ma si sospettano dei ritardi nella produzione. In ogni caso, il pubblico è fiducioso e molto curioso su questo nuovo progetto che vede un fresco e nuovo connubio tra Fassbender e Waititi.

Che ne pensate di questo cambio di data d'uscita per Next Goal Wins? Fatecelo sapere nei commenti!