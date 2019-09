Next Goal Wins: Michael Fassbender in trattative per il nuovo film di Taika Waititi

Ospite di recente al Torino Film Festival per l'anteprima dell'atteso Jojo Rabbit, Taika Waititi è già proiettato verso suo prossimo progetto. Secondo quanto riporta l'Hollywood Report, infatti, Michael Fassbender ha iniziato le trattative per recitare da protagonista in Next Goal Wins.

Dramma sportivo basato sull'omonimo documentario calcistico realizzato nel 2014 da Mike Brett e Steve Jamison, il film racconterà il tentativo quasi impossibile di trasformare la squadra di calcio delle Samoa Americane da perenni perdenti a potenziali trionfatori.

Se tutto andrà come previsto Fassbender vestirà i panni del coach della squadra, mentre proseguono i provini per trovare gli attori samoani che interpreteranno i calciatori. Waititi ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Iain Morris, con Jonathan Cavendish, Brett e Jamison a produrre. Tra i produttori ci saranno inoltre Garrett Basch e Andy Serkis, la cui Imaginarium Productions detiene i diritti del documentario originale.

Il film targato Fox Searchlight non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Nel mentre Jojo Rabbit, film in cui lo stesso Waititi interpreta un irriverente Hitler immaginario, è stato presentato a Toronto e le prime reazioni lo hanno evidenziato come un film profondamente divisivo, tra chi lo ha amato come Rian Johnson e chi proprio non ha apprezzato lo humor del regista.