Next Goal Wins, il nuovo film di Taika Waititi sarà presentato al Toronto Film Festival

Next Goal Wins rappresenta il prossimo lungometraggio diretto dal regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi. La pellicola si propone di esplorare la vita della squadra di calcio della Samoa, considerata la più debole tra tutte.

Il film si basa su di un documentario uscito nell'ormai lontano 2014 e sarà presentato in anteprima mondiale durante la prossima edizione del Toronto International Film Festival. La tanto attesa commedia sportiva è diretta e co-scritta da Taika Waititi.

"Siamo davvero entusiasti di dare il bentornato a questo regista all'evento, e che condivida con noi la sua audace visione sullo sport più popolare al mondo" ha dichiarato Cameron Bailey, CEO dell'organizzazione Festival, in un comunicato stampa.

"Next Goal Wins è il film perfetto per tutti gli appassionati di calcio, che cercano la loro dose di divertimento quotidiano attraverso questo".

Tutto ciò segna l'ufficiale ritorno di Waititi alla manifestazione dopo l'ultima partecipazione con JoJo Rabbit nel 2019, grazie al quale vinse il TIFF People's Choice Award.

Il regista ha confessato di recente ad Entertainment Weekly: "Non avevo mai fatto un film sullo sport, e volevo davvero provare. Paradossalmente parla di un gioco di cui non so molto, in Nuova Zelanda prediligono il Rugby, ma qui parliamo di una storia su dei perdenti, ed io la adoro. La maggior parte dei miei film parla di persone che vivono ai margini, che si sentono escluse, quindi questo progetto è nelle mie corde".

Nell'attesa di poter vedere con i nostri occhi il nuovo lavoro del regista, ecco la recensione di JoJo Rabbit. Tra l'altro, sapevate che Waititi è critico sulla propria eredità artistica?