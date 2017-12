Newsflash è il nuovo film sull'omicidio J.F. Kennedy: Seth Rogen sarà Walter Cronkite

Seth Rogen sarà il volto dinel nuovo film dedicato alla vicenda dell'assassinio del, avvenuto nel 1963. La pellicola si intitolerà

Quest'anno il ruolo importante di Rogen, è stato quello nell'acclamato biopic di James Franco su Tommy Wiseau, intitolato The Disaster Artist, in corsa per i Golden Globes in due categorie.

Nonostante Seth Rogen sia maggiormente conosciuto per i suoi ruoli comici, è anche apprezzatissimo nel cinema impegnato, come ha dimostrato in Funny People e in Take This Waltz; comunque, questo in Newsflash sembra essere il suo ruolo più impegnativo, almeno finora.

Deadline ha riportato per primo la notizia del casting di Rogen nei panni di Cronkite in Newsflash, film che si concentrerà intorno alla figura dell'iconico anchorman della CBS Evening News e sul report che fece dell'assassinio di JFK avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963. Rogen si troverà di nuovo a lavorare al fianco del regista di Pineapple Express, David Gordon Green. Questo evento drammatico è molto conosciuto per il suo immenso impatto nelle news televisive e il momento in cui un visibilmente sconvolto Cronkite, ha per primo divulgato la notizia della morte del Presidente Kennedy.

Greg Silverman della Stampede Ventures produrrà il progetto insieme allo sceneggiatore Ben Jacoby. Il film tratterà la vicenda di Cronkite, del produttore Dan Hewitt, del capo Jim Aubrey, e di un giovane Dan Rather, mentre lavorano per cercare di scoprire la verità su quanto accaduto in quel giorno disgraziato. Deadline ha anche specificato che Mark Ruffalo è stato preso in considerazione per il ruolo di Hewitt, mentre Bryan Cranston potrebbe essere in lizza per quello di Aubrey – al momento, comunque, Rogen e Green sono gli unici ufficialmente confermati.

VI daremo ulteriori notizie su Newsflash non appena saranno disponibili.