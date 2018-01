Newsflash: Logan Lerman in trattative per la parte di Dan Rather

è in trattative per unirsi al cast di, nuovo film dedicato alla vicenda dell'assassinio del Presidente degli Stati Uniti d'America,, avvenuto il 22 novembre 1963.

L’attore, noto per la saga di Percy Jackson e per il film indie Noi siamo infinito, sarebbe in lizza per la parte di Dan Rather e comparirebbe al fianco di Seth Rogen, che interpreterà invece Walter Cronkite.

Greg Silverman della Stampede Ventures produrrà il progetto insieme allo sceneggiatore Ben Jacoby. Il film tratterà la vicenda di Cronkite, del produttore Dan Hewitt, del capo Jim Aubrey, e di un giovane Dan Rather, mentre lavorano per cercare di scoprire la verità su quanto accaduto in quel giorno disgraziato. Deadline ha anche specificato che Mark Ruffalo è stato preso in considerazione per il ruolo di Hewitt, mentre Bryan Cranston potrebbe essere in lizza per quello di Aubrey.

A dirigere il film sarà David Gordon Green, che ha già diretto Rogen nella commedia demenziale Strafumati, con James Franco. Rogen ultimamente è apparso in The Disaster Artist proprio di Franco, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio. Lerman invece apparirà nel film distribuito da A24 The Vanishing of Sidney Hall, al fianco di Elle Fanning.