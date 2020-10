News of the World, Tom Hanks racconta il suo personaggio: 'Raccontare è la sua vita'

Sarà al cinema dal 25 dicembre News of the World, film diretto da Paul Greengrass con protagonista Tom Hanks, ambientato negli anni immediatamente successivi alla Guerra Civile americana. L'attore interpreta un giornalista di frontiera, che si sposta di città in città per raccontare le notizie provenienti dal mondo.

La sua vita cambia dopo l'incontro con Johanna (Helena Zengel), una ragazzina di dieci anni che era stata rapita, e che il giornalista proverà a ricondurre dai suoi genitori.

Collider ha pubblicato in esclusiva una clip in cui Tom Hanks commenta le immagini del trailer di News of the World e racconta il suo personaggio, il veterano Jefferson Kyle Kidd per il quale la sua attività divulgativa diventa una missione. Nel video, che possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, l'attore spiega: "Leggere le notizie gli ha dato uno scopo. Si alza, raccoglie le storie, le racconta e poi va nella città successiva."

News of the World racconta un'America devastata dai conflitti e dalla violenza, ma il vero messaggio del film, come in tutte le grandi storie, continua Tom Hanks, è che "quando c'è amore nella tua vita, tutto andrà bene."

News of the World segna anche il ritorno del sodalizio tra Paul Greengrass e Tom Hanks dopo Captain Phillips - Attacco in mare aperto.