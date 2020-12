News of the World: Tom Hanks chi? La giovane protagonista non sapeva chi fosse il collega

Il trailer di Notizie dal Mondo ci ha mostrato i due protagonisti immersi nelle atmosfere western tipicamente americane. Tra Tom Hanks ed Helena Zengel si è instaurato un bel rapporto di collaborazione, sebbene la giovane attrice non avesse idea di chi fosse Hanks.

Nessuna paura reverenziale nei confronti di una star di successo come lui, dunque, come ha dichiarato durante un'intervista per il New York Times: "Credo di averlo visto ne Il Codice da Vinci, ma non sapevo chi fosse. Credevo fosse solo un attore tra tanti".

La dodicenne non è rimasta ammaliata dai meccanismi dello star system e sembra aver mantenuto un'impostazione mentale semplice e priva di eccessi. Dichiara inoltre di non aver mai preso lezioni di recitazione "perché non credo ci sia molto da imparare secondo me. Mi metto davanti ad una telecamera, so cosa voglio fare e lo faccio. La cosa bella della recitazione è che ne ho proprio bisogno, e finché sei felice recitando, lo farai nella maniera giusta. E poi è davvero divertente saltare di qua e di là ed urlare".

Nonostante il successo, la sua vita prosegue normalmente e come molti studenti tedeschi ha trascorso l'ultimo anno quasi sempre a casa per colpa della pandemia. Sul set ha invece potuto contare sull'aiuto di Tom Hanks, che l'ha supportata anche nelle scene più emotive (piangendo lui stesso) e lodando la spensieratezza che porta in scena senza "costruzione, senza apprensione e senza eccessiva coscienza di sé. Vorrei avere la sua stessa semplicità".

Vi ricordiamo che Notizie dal Mondo arriverà su Netflix a breve e che sarà basato sull'incontro tra un veterano della Guerra Civile, riciclatosi come lettore di notizie in favore degli analfabeti, e una bambina vestita da nativa americana.