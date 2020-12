News of the World: Tom Hanks ha accettato il ruolo per due specifiche ragioni, ecco quali

Notizie dal mondo (News of the World nell'originale) è un film western diretto da Paul Greengrass che vede Tom Hanks come assoluto protagonista. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2016 News of the World scritto da Paulette Jiles e arriverà nelle sale statunitensi nel giorno di Natale mentre in Italia arriverà su Netflix.

Nel corso di una recente roundtable organizzata con la stampa, lo stesso Tom Hanks ha rivelato i motivi per cui voleva fortemente che questa storia arrivasse al cinema e il perché può essere riassunto brevemente in due specifiche ragioni come le ha chiamate lo stesso attore: "Quando ho letto il libro di Paulette Giles mi hanno colpito due cose. Prima di tutto il lavoro in sé, il lettore di notizie, un tipo che viaggia di città in città per illuminare e connettere delle persone in varie piccole città. Ho pensato fosse un lavoro che avrei voluto fare se fossi stato vivo nel 1870. Pensavo sarebbe stato affascinante. Perché non solo fai un servizio utile ma è come se portassi alla gente il dono della connessione che altrimenti non avrebbe".

Hanks ha continuato: "Tutti vogliono appartenere a qualcosa che sia più grande di loro stessi. A volte è l'essere semplicemente parte di un pubblico. Ma l'illuminazione che arriva dal ricevere certe storie e notizie, grandi o piccole, di quanto il mondo possa essere meraviglioso o pericoloso è... Per il soggetto di un film, quel personaggio e quel lavoro, penso che sia bellissimo in termini puramente cinematografici - raccontare una storia dove racconti storie è potente e coinvolgente".

Arrivando alla seconda motivazione, Hanks ha proseguito: "L'altra parte è quanto spesso è successo e quanto era comune nella storia americana per le tribù dei nativi americani mettere su radici e rapire ogni bambino e allevarlo secondo le loro usanze, in questo caso si parla dei Kiowa. E' successo molto frequentemente e mi pare che nell'introduzione del libro una grossa parte di quei bambini che furono rapiti volesse tornare alle usanze indiane. Questo è straordinario. Cosa penseremmo se fossimo stati noi quei bambini? O se fossimo stati i genitori di quei bambini?".

Notizie dal mondo verrà diffuso su Netflix nel 2021.