Il New York Times cita Star Wars per la crisi dell'amministrazione Trump

Il New York Times ha attirato l'attenzione su di sé in seguito ad un tweet che riguarda la situazione critica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e la richiesta d'impeachment dopo le intercettazioni sulla richiesta di Trump all'Ucraina d'indagare su Joe Biden e le accuse d'insabbiamento da parte del governo. Citando Star Wars.

Attraverso il profilo Twitter che raccoglie le opinioni del giornale, il NY Times ha pubblicato una critica bizzarra che cita proprio Star Wars.

Il tweet si riferisce alla crisi che sta affrontando l'amministrazione Trump, chiamandola 'The Last Straw' (L'ultima goccia), riferendosi a 'The Last Jedi' (Gli Ultimi Jedi).

Non è certo la prima volta che la saga di George Lucas viene 'sfruttata' per affrontare, ironicamente o meno, argomenti politici americani.





Il tweet recita:"Il presidente ha lanciato un nuovo assalto ad elezioni eque". Sfortunatamente, ciò non sta accadendo molto tempo in un universo lontano, lontano".

La frase ha suscitato un polverone e diverse critiche, sia dai democratici sia dai conservatori. In questo momento la Disney sta puntando molto sul franchise di Star Wars, con la serie The Mandalorian che porterà il live action legato allo Star Wars Universe anche sul piccolo schermo.

Chris Evans si è offerto volontario per un film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, così come Brie Larson, che ha aumentato i rumor che la vorrebbero nel film.