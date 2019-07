La New York romantica di Woody Allen nel trailer italiano del nuovo film

Lucky Red ha pubblicato sul suo canale Youtube il trailer ufficiale del nuovo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 10 ottobre. Il cineasta torna nella sua amata New York, dove il destino del film è ancora incerto.

Dopo le nuove accuse di molestie mosse a Woody Allen da parte di Ronan Farrow, infatti, Amazon ha ritirato il film, che non ha ancora una distribuzione negli Stati Uniti. Il film è uscito in Polonia il 26 luglio e ha trovato distribuzione in Italia proprio grazie a Lucky Red.

Il trailer mostra una giovane coppia di fidanzati (Timothée Chalamet ed Elle Fanning) che progetta un weekend romantico nella Grande Mela. Una serie di imprevisti e di improbabili incontri, però, manderà i loro piani in fumo, mettendo a dura prova la loro stessa relazione. Le immagini sono intervallate da una serie di didascalie che recitano: "New York è sofisticata. New York è incantevole. New York è romantica. Soprattutto quando piove."

Fanno parte del cast di Un giorno di pioggia a New York anche Selena Gomez, Jude Law, Rebecca Hall, Kelly Rohrbach e Diego Luna.

Il regista italiano Luca Guadagnino si è espresso in difesa di Allen recentemente. Woody, da parte sua, non ha alcuna intenzione di ritirarsi e sta già girando il suo prossimo film in Spagna.