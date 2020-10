New of the World, Tom Hanks protagonista del trailer del nuovo film di Paul Greengrass

Dopo le prime immagini ufficiali di News of the World pubblicate ieri, ecco arrivare finalmente online il primo trailer del film, nuovo e interessante progetto diretto da Paul Greengrass che vede nuovamente protagonista Tom Hanks nei panni di un giornalista di frontiera.

Basato sull'omonimo romanzo del 2016 scritto da Paulette Jiles, News of the World è ambientato nel 1870, cinque anni dopo la fine della Guerra Civile, e vede come protagonista il capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un uomo texano che gira ogni paese per informare le persone sulle notizie provenienti da tutto il mondo. Durante uno dei suoi viaggi, Kidd decide di aiutare una bambina che era stata rapita (la 12enne Helena Zengel) a tornare dai suoi genitori a San Antonio.

"Nonostante l'ambientazione, è un film che parla dei nostri tempi" ha spiegato Greengrass alla rivista. "I vicini, le famiglie e le comunità erano in aspro e spesso violento conflitto tra loro, e le persone dovevano decidere la loro identità come americani."

Il protagonista viene descritto come una figura colta e riflessiva che desidera trovare un "terreno comune" dopo una vita segnata dalla guerra. "Questo è ciò che volevo raccontasse il film - ha aggiunto il regista - Qual è la strada per uscirne? Qual è la strada per la guarigione? In questa storia di un uomo e una bambina, entrambi si perdono per ragioni molto diverse. La storia per loro è capire a dove appartengono. Ed è quello che volevo il film facesse come western".