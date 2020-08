New Mutants, ancora altri video e poster promozionali per il film di Josh Boone

Mentre da oltreoceano non sembrano arrivare voci particolarmente entusiaste per New Mutants, il film di Josh Boone continua la sua campagna promozionale, proponendoci questa volta due nuove clip e un altro poster inedito.

Dopo anni di posticipi e rinvii, New Mutants sta finalmente per approdare in sala (e non di casa nostra come Mulan).

La stampa americana (quei pochi che si sono presentati all'anteprima, almeno) non sembra aver gradito ciò che ha visto, e nuovi retroscena sulla dinamica creativa tra Josh Boone e FOX starebbero circolando sul web, a dimostrazione di quanto complicata sia stata la genesi della pellicola.

Noi tuttavia non abbiamo ancora potuto constatare in prima persona l'effettiva qualità del film, che uscirà in Italia il 2 settembre, e nel frattempo, non vediamo perché non dovremmo gustarci questi nuovi materiali promozionali (che trovate tutti in calce alla notizia), tra cui una clip dedicata al personaggio interpretato da Charlie Heaton, Sam Guthrie a.k.a. Cannonball; un'altro video che vede protagonisti Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e lo stesso Heaton; e un nuovissimo poster con raffigurati tutti e cinque i ragazzi e la scritta "Hell Has Frozen Over".

In attesa, dunque, di poter giudicare da noi la riuscita di New Mutants, fateci sapere la vostra nei commenti: cosa invece vi aspettate o vorreste vedere dallo spin-off di X-Men?