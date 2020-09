New Mutants, vedremo i personaggi anche nel MCU? Henry Zaga ci crede

Dopo una serie di ritardi e rinvii che si è protratta per anni, The New Mutants è finalmente da oggi al cinema in Italia, dopo aver debuttato nei giorni scorsi negli Stati Uniti e aver fatto registrare buoni risultati al botteghino, compatibilmente con la situazione attuale. Sono in molti a chiedersi se il film resterà un unicum o avrà un sequel.

Recentemente intervistato da Comicbook.com, uno dei protagonisti del film, Henry Zaga, che interpreta Roberto da Costa / Sunspot, si è detto convinto che The New Mutants possa avere un secondo capitolo, o che almeno qualcuno dei personaggi possa in futuro approdare nel Marvel Cinematic Universe. Dipenderà, naturalmente, anche dalla risposta dei fan.

"Non poniamoci limiti" ha dichiarato l'attore. "Penso che se i fan accorreranno al cinema, se la gente accoglierà con favore il film e ne chiederà un altro, ce la faremo. Dipende davvero da tutti... c'è la possibilità di entrare a far parte del MCU, e c'è la possibilità di avere una nostra linea temporale e narrativa. È tutto nell'aria. Incrociamo le dita."

L'ottimismo di Zaga, almeno per il momento, non sembra però condiviso da Josh Boone. Il regista di The New Mutants ha recentemente dichiarato che non ci sono state finora discussioni coi Marvel Studios sull'eventualità del passaggio dei personaggi nel MCU. Inoltre, nonostante i numeri piuttosto incoraggianti al box office, le prime recensioni del film sono state in buona parte negative. Staremo a vedere cosa succederà in futuro.