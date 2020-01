New Mutants, svelato l'orario di uscita del nuovo trailer ufficiale

Domani è il giorno del nuovo trailer di New Mutants, atteso film Marvel che tornerà finalmente a mostrarsi a due anni di distanza dall'uscita del suo primo trailer. A ricordarlo è l'account ufficiale del film, che ha anticipato l'arrivo del nuovo filmato con un piccolo enigma.

L'immagine pubblicata anche dal regista Josh Boone, infatti, contiene la semplice serie di numeri "0106200600": oltre a confermarne l'uscita per il 6 gennaio 2020, il codice sembra indicare anche l'orario in cui il trailer verrà finalmente diffuso in rete, ovvero le 06:00 (in Italia le 15:00).

Nonostante i numerosi rinvii dovuti anche all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney - di fatto ora i mutanti potrebbero fare parte del MCU di Kevin Feige - la versione di New Mutants che arriverà nelle sale sarà quella realizzata originariamente da Boone. Il regista ha inoltre confermato che il film sarà PG-13, e dunque in linea con lo standard della saga targata Marvel Studios.

A rassicurare i fan sul nuovo trailer di New Mutants ci ha pensato di recente anche il fumettista Bill Sienkiewicz, che ospite al podcast di Kevin Smith ha rivelato che il film ha ricevuto la pena approvazione della Casa delle Idee. Per saperne di più non ci rista che attendere domani pomeriggio.

Nel frattempo, qui potete trovare il primo trailer di New Mutants datato ottobre 2017.