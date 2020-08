New Mutants contro Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: 'Pessima rappresentazione LGBTQ'

Come sappiamo New Mutants spingerà forte il piede sull'acceleratore della rappresentazione LGBTQ grazie ad una relazione omosessuale fra i personaggi di Blu Hunt e Maisie Williams, ecco perché in una recente intervista il regista Josh Boone ha voluto togliersi un piccolo sassolino dalla scarpa.

Lo ha fatto nei confronti di JJ Abrams e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che come noto nei momenti finali ha inserito un primo, storico bacio lesbo in una produzione Disney. Boone però ha contestato la scena durante una chiacchierata con TooFab, definendola l'esempio "più imbarazzante" di una rappresentanza LGBTQ+.

"C'era solo rumore di sottofondo, mentre chi aveva fatto il film si compiaceva dicendo:'Pubblicheremo articoli come se fosse qualcosa a cui dovresti prestare attenzione'", ha detto Boone. "Io sono un grande fan di Joss Whedon, sono un grande fan di 'Buffy the Vampire Slayer'. Queste cose le facevano già negli anni '90, ma le facevano in televisione. Noi abbiamo scritto i nostri personaggi in questo non per essere conflittuali o calcolatori, li abbiamo scritti così perché è una cosa successa naturalmente. Questi due personaggi nel fumetto hanno un'intima connessione telepatica e ci sembrava proprio la cosa giusta da fare, anche pensando al raggiungimento della maggiore età e quindi dell'interesse verso la sfera sessuale".

La relazione tra Moonstar e Wolfsbane in The New Mutants sarà una parte centrale della storia, e la Hunt a questo proposito ha detto: "Non ho sentito la pressione perché è sembrato tutto così naturale e così organico per me".

