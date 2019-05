New Mutants, Simon Kinberg conferma i reshoot del film prima dell'uscita nel 2020

La storia post-produttiva del complicato New Mutants la conosciamo ormai tutti, ma dopo la fusione la Disney ha deciso di distribuire comunque in sala il cinecomic dalle tinte horror di Josh Boone, ormai girato tre anni, con un primo (e unico) teaser trailer diffuso online pochi mesi dopo la fine delle riprese, nel 2017.

Stando al calendario Disney, il progetto sarà distribuito nelle sale il 3 aprile 2020, successivo all'uscita del penultimo film dedicato ai mutanti a marchio Fox, X-Men: Dark Phoenix (in uscita il prossimo 6 giugno), e proprio il regista e produttore Simon Kinberg ha avuto modo di spiegare a Digital Spy che New Mutants subirà delle riprese aggiuntive, le stesse annunciate ormai mesi e mesi fa ma ancora in fase di programmazione.



Dice Kinberg: "Succederà questo: quest'anno faremo delle riprese aggiuntive per New Mutants, che sotto la Disney ha cambiato da d'uscita. Arriverà al cinema, è così. Parte del lungo ritardo è causato dal fatto che stavamo cercando di capire come comportarci con i reshoot, i pick-up, mentre l'altra sostanziosa parte era riportare insieme tutto il cast".



Continua: "Per tutti questi film, la Marvel è davvero brillante nell'organizzazione dei pick-up, nella programmazione e nella suddivisione del budget, quindi adesso è davvero tutto pronto e non siamo mai stati così rapidi e pronti. Per quanto riguarda il cast, per New Mutants potrebbe sembrare semplice riavere insieme, negli stessi giorni, le stesse star, anche perché non sono così grandi come alcuni degli attori principali degli altri film sugli X-Men, ma sono tutti impegnati con delle serie televisive, produzione o promozione che sia, quindi bisogna aspettare che siano liberi di lavorare senza andare a intaccare gli obblighi contrattuali provenienti da altri lavori".



Conclude: "Quindi sì, ci saranno sicuramente dei reshoot quest'anno, faremo i nostri pick-up e poi il film uscirà finalmente nelle sale".



Cosa ne pensate?