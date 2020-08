New Mutants fa segnare il miglior venerdì al box office US dall'inizio della pandemia

Sarà anche stato poco apprezzato finora, ma il box office parla chiaro: il debutto in sala di New Mutants ha portato a casa gli incassi più alti dall'inizio della pandemia, almeno oltreoceano.

Precisiamo subito: non stiamo parlando di cifre esorbitanti.

Dopo tante peripezie, spostamenti e rinvii (tanto da far pensare che il film fosse maledetto), New Mutants di Josh Boone ha finalmente fatto il suo debutto al cinema, almeno negli States, dove ha fatto registrare 3.1 milioni di dollari nel giorno d'apertura, marcando di fatto il venerdì dal box office più alto dallo scorso marzo, quando i maggiori circuiti cinematografici hanno chiuso causa pandemia.

Al momento, sono 8 gli stati americani che devono ancora riaprire le sale al pubblico, inclusi i territori di New York e Los Angeles, solitamente tra i bacini d'incasso più ampi.

Secondo quanto riportato da Deadline, comunque, New Mutants potrebbe arrivare a racimolare circa 7 o 8 milioni di dollari nel primo week-end, mentre ricordiamo, i costi di produzione del film si aggirano sui 67 milioni di dollari.

C'è quindi ancora parecchia strada da fare perché la pellicola possa ritenersi un successo vista anche l'attuale situazione sanitaria ed economica, e inizia anche ad essere più chiaro come mai Disney abbia optato per tornare al cinema con altri titoli, e spostare l'uscita di Mulan su Disney+ (dopotutto, in sala c'è anche Tenet all'orizzonte per diversi paesi, mentre in altri come l'Italia è già arrivato da giorni).

Come proseguirà l'avventura di New Mutants al box office? Voi andrete a vederlo? Fateci sapere nei commenti.