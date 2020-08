New Mutants, il regista Josh Boone vorrebbe dirigere un film di Spider-Man

Ci siamo quasi: il 28 agosto all'estero e il 2 settembre qui in Italia uscirà finalmente al cinema New Mutants. Riuscite a crederci? Intanto però, Josh Boone pensa già ai prossimi progetti... E magari uno di questi potrebbe avere a che fare con un certo Spider-Man?

Parlando con il sito Screen Rant, il regista di New Mutants si è trovato a rispondere alla fatidica domanda "Quale film del Marvel Cinematic Universe ti piacerebbe dirigere", e la risposta ci ha condotti proprio da lui, l'Uomo Ragno.

"Non lo so, amico. Prenderei in considerazione ogni opportunità che mi si presenterebbe. Il nostro personaggio preferito quando eravamo piccoli è sempre stato Spider-Man. Quindi la risposta potrebbe essere un po' scontata, ma 'Vorremmo realizzare un film di Spider-Man'" ha infatti affermato Boone.

Al momento, a detenere i diritti dell'intero Ragnoverso è la Sony, nonostante la partnership con Disney (in procinto di essere troncata di netto lo scorso anno, ma salvata in corner da un nuovo accordo tra le due parti) abbia permesso allo Spider-Man di Tom Holland di debuttare e crescere nel MCU. Al momento attendiamo l'inizio delle riprese di Spider-Man 3 (ipoteticamente intitolato Spider-Man: Homesick?), diretto sempre da Jon Watts (già regista delle precedenti due pellicole).

Chissà dove potrebbe mai inserirsi Josh Boone in un simile contesto... Voi che ne pensate? Quale progetto legato a Spider-Man vedreste bene in mano a Boone? E quanto attendete, invece, New Mutants? Fateci sapere nei commenti.